PSD apresenta voto de congratulação à Associação Casa do Voluntário

O grupo parlamentar do PSD entregou, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação à Associação Casa do Voluntário que celebra, este ano, o seu 20º aniversário.

Os socais-democratas enalteceram "o contributo de todos os colaboradores, equipa técnica, parceiros, utentes e, sobretudo, voluntários, pelo papel inestimável, na associação e na vida da sociedade madeirense, ao longo destas duas décadas de história".

Fundada em Fevereiro de 2002, a Casa do Voluntário é, desde 2004, uma Instituição Particular de Solidariedade Social.

Actualmente sediada na freguesia de São Martinho, no concelho do Funchal, tem como missão primeira a promoção do voluntariado social, através da formação e encaminhamento de voluntários nas áreas da ação social, educação, ambiente e saúde.

Responsável, também, pela dinamização de actividades de carácter cívico e social, tem desempenhado um papel fundamental no acompanhamento de crianças, jovens, adultos, idosos e população em geral em toda a Região.

Por outro lado, ciente das necessidades da população, a Casa do Voluntário criou os seus próprios programas de apoio, designadamente, o Projeto N.A.D.A. – Não ao Desperdício Alimentar, o Voluntariado de Proximidade e o Porto Santo Inclusivo, tendo impulsionado, também, em parceria com outras entidades, a Feira das Vontades, bem como Encontros de Voluntários ou Exposições Solidárias