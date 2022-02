Homem detido por furto em interior de residência na Ribeira Brava

Um homem, de 35 anos, foi detido em flagrante delito pela PSP, pelo crime de furto no interior de uma residência, revelou o Comando Regional da PSP Madeira.

"A detenção ocorreu na sequência de uma comunicação para a Esquadra da Ribeira Brava, que dava conta do furto de uma quantia monetária de 330 (trezentos e trinta) euros do interior de uma residência", precisam as autoridades.

O suspeito foi interceptado, próximo ao local do crime, com o dinheiro furtado ainda na sua posse, que foi restituído à sua legítima proprietária na sequência da abordagem policial.

"O cidadão em causa foi presente aos serviços do Ministério Público da Comarca da Madeira – Ponta do Sol, tendo sido constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, aguardando os termos do processo", acresta a nota.