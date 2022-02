Cães à fome na Cancela após detenção do dono

Três cães de médio porte encontram-se à fome e à sede, depois de terem sido abandonados numa habitação, na Cancela, garantem vários moradores.

Segundo a vizinhança, isto aconteceu depois da Polícia de Segurança Pública ter realizado uma rusga num espaço nocturno localizado junto à bomba de gasolina da Cancela, no início da semana, que culminou com a detenção do proprietário dos animais. “As portas foram trancadas e os cães estão sem comida desde segunda-feira”, afirmam.

“Os cães não param de ladrar com fome. É um acto de crueldade deixar os bichos morrer assim”, disse um morador, referindo que tanto a PSP como a GNR já foram alertadas para esta situação.