Chuva e céu muito nublado este sábado na Madeira

Será um sábado com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, nas vertentes norte e terras altas. No Funchal poderá haver uma descida da temperatura mínima e os aguaceiros serão, em geral, fracos durante a tarde.

Esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que indica ainda a força do vento: será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã.

Quanto à chuva, é muito provável a queda de aguaceiros não só no Areeiro e Bica da Cana - sobretudo entre o meio-dia e as 18 horas -, mas há também essa possibilidade em Santana, São Vicente, Porto Moniz, Machico, Santo da Serra e Santa Cruz.

Localidade Temperatura máxima (ºC) Funchal/Câmara de Lobos/Ponta do Sol 20ºC Porto Santo/Santa Cruz 19ºC Machico/Ponta do Pargo/Porto Moniz 18ºC São Vicente 17ºC Santana 15ºC Santo da Serra 13ºC Bica da Cana 9ºC Areeiro 8ºC

A temperatura da água do mar deverá atingir os 18ºC a 19ºC. Na Costa Norte esperam-se ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros. Já na Costa Sul são esperadas vagas inferiores a um metro.