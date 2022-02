Miguel Albuquerque compromete-se a alargar competências das casas do povo

O presidente do Governo Regional (GR) compromete a alargar o exercício das competência da ACAPORAMA às zonas urbanas, na adaptação do programa de fundos no próximo quadro comunitário.

Uma promessa feita por Miguel Albuquerque na tomada de posse da Associação das Casas do Povo da RAM, que decorreu ao início desta noite no Museu Casa da Luz.

Na oportunidade, o governante madeirense renovou “o apoio inequívoco” do GR às casas do povo, destacando a importância que estas instituições “de proximidade” continuam a assumir junto da população, designadamente nas áreas urbanas, em vertentes como “a formação profissional, nas acções de coesão e de apoio social, na divulgação e promoção do nosso património cultural e nas actividades recreativas e desportivas”.

Miguel Albuquerque alertou ainda para o desafios futuros que se colocam às casas do povo, nomeadamente no que diz respeito à adaptação "à economia digital".

Sérgio Oliveira, que vai assumir o seu segundo mandato na presidência da ACAPORAMA, propõe-se neste triénio 2022-2025 “reeditar algumas actividades que ficaram em ‘stand-by’ neste tempos mais conturbados que vivemos”, mas tendo sempre como prioridade “o apoio e a proximidade com as casas do povo”, nomeadamente na vertentes formativa, desportiva, cultural e social.