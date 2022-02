Tome nota da agenda deste sábado

10h30 O candidato à presidência do Partido Socialista-Madeira, Sérgio Gonçalves, apresenta a moção de estratégia global ‘Pela Madeira, Competência e Compromisso’, no Fórum Machico.

11h00 Dezanove novos voluntários da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, cuja formação agora termina, prestam compromisso de fidelidade. A cerimónia acontece no Complexo Olga de Brito/CVP, no caminho da Achada.

12h30 O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira reúne-se com o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, da Ordem dos Médicos.

17h00 Plenário da Iniciativa Liberal.

- Eleições dos órgãos dirigentes da Madeira da Ordem dos Engenheiros.

Cultura e entretenimento

18h00 Concerto Orquestra Clássica da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

18h00 Joves Band, criada pelo músico madeirense João Alves, apresenta-se em concerto, no Museu de Arte Moderna da Madeira (MAMMA).

19h00 Videojogo do concurso de cultura geral ‘Dr.Why The Live Quizz’, na Venda doPico.

20h00 Roni de Melo actua no Snack Bar MC / São Martinho.

20h30/00h30 No Terreiro haverá música, com a selecção musical do DJ Ryan.

20h30/00h30 No Galáxia Skybar haverá animação ao som da voz do Tiago Sena e selecção musical do DJ Master Groove.

21h00 O Screenings Funchal torna a exibir o filme ‘A pior pessoa do Mundo’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira.

22h00/00h30 O Recharge Bar & Restaurant, no Next, promove uma festa especial, com jantar, concerto da artista Diana Duarte e o seu ‘Outofthebox’, que se completa com a sua Voice Box acompanhada pelo contrabaixo, e after-party, no Cloud Bar, com o DJ Nelson Caires ao comando, a animar a noite.

- Nuno Barroso actua na Cantina El Mexicano.

- Concerto do Luana Teixeira Duo, no restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel.

- Copacabana com o DJ Luís Gonçalves. No Garden, actuam Diogo Freitas e Michael C.

- DJ BZ (Paulo Camacho) actua no clube Marginal.

Desporto

10h00 As águas da Baía do Funchal receberão, entre hoje e a manhã, dias 12 e 13 de Fevereiro, o Campeonato Regional de Fundo e a Taça da Madeira de Tripulações de Fundo, competições organizadas pela Associação Regional de Canoagem da Madeira. O Campeonato Regional tem início marcado para as 10 horas de sábado e a Taça da Madeira de Tripulações de Fundo realiza-se no domingo, à mesma hora.

16h00 Barreirense vs. Marítimo do Campeonato Nacional da II Divisão de futebol sub-19, no Complexo do Marítimo.

16h30 CAB vs. GDESSA da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB.

17h00 Madeira SAD vs. CS Madeira do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol, no Pavilhão do Funchal.

17h00 Andorinha vs. Boaventura em veteranos, no Campo do Andorinha.