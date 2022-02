Brasil ultrapassa 637 mil mortes e 27,2 milhões de casos

O Brasil totalizou 637.152 mortes e 27.285.509 casos confirmados de covid-19 nesta sexta-feira, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde do país.

O país sul-americano registou 1.135 mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas e 166.009 notificações positivas de novas infeções no mesmo período.

O Brasil segue como a segunda nação do mundo com mais mortes provocadas pela covid-19, depois dos Estados Unidos, e a terceira em número de infeções, atrás também dos Estados Unidos e da Índia.

De acordo com o balanço mais recente divulgado do Governo brasileiro, as infeções pela estirpe Ómicron do coronavírus continuam disparando no país, embora nesta semana os dados indiquem uma leve queda na média móvel de casos.

Na semana passada, o número médio de infeções no Brasil foi de 183.150 enquanto nesta sexta-feira a média móvel foi de 168.190 casos diários.

A tendência de queda não foi observada no nos dados de óbitos causados pela doença. A média móvel de vítimas fatais no Brasil passou de 642 óbitos por dia, em 5 de fevereiro, para 806 nesta sexta-feira.

Especialistas do Ministério da Saúde brasileiro e de entidades como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o mais prestigiado centro de pesquisa em saúde da América Latina, estimam que o pico de casos de covid-19 no Brasil deve acontecer na próxima semana e o de mortes na última semana de fevereiro.

A covid-19 provocou pelo menos 5,78 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.