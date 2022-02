Miniparque de diversões na Ribeira Brava abre portas ao público amanhã

A instalação de um miniparque de diversões na vila da Ribeira Brava é a nova atracção do município.

O projecto arranca esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, aproveitando o retomar das actividades para a dinamização de um espaço direccionado a todos os que se queiram divertir.

A animação e a adrenalina estão garantidas através de seis atracções: Hotel Transilvânia, Piscina, kartings, Trampolins, Mesas de Air Hokey e Insufláveis. Paralelamente, não vai faltar a confecção de malassadas e churros, iguarias que marcam esta época do ano.

A autarquia vai presentear todos os alunos do primeiro ciclo do concelho com um 'voucher' para uma atracção do miniparque, sendo uma forma de proporcionar momentos de diversão aos mais novos, tal como aconteceu com o comboio de Natal.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal, congratula-se com a aposta deste empresário na Ribeira Brava e destaca o “ambiente festivo direccionado às famílias madeirenses que pretende trazer para a rua um pouco de luz e cor”.

Em simultâneo, entende que é “mais um chamariz para atrair visitantes ao centro da vila e uma oportunidade para desfrutarem daquilo que a Ribeira Brava oferece em termos de comércio, serviços e infra-estruturas”.

O miniparque estará em funcionamento todos os dias, até ao mês de Março, a partir das 15 horas.