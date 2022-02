Casa do Povo de Santana vai ter novas instalações

A Casa do Povo de Santana vai contar com novas instalações, desta feita no antigo Posto Agrário da localidade, que vai ser alvo de obras de remodelação.

A novidade foi avançada por Rogério Gouveia, no decorrer da tomada de posse dos novos órgãos daquela instituição nortenha, que, na ocasião deixou votos de que “dentro do plano de actividades e das potencialidades que a Casa do Povo tem ao seu dispor possa dar continuidade não só ao trabalho que vinha sendo feito", enriquecendo as apostas existentes ou outras que possam surgir.

Na ocasião, o governante manifestou a disponibilidade do Governo Regional para continuar a apoiar as Casas do Povo da Região, não deixando de frisar o papel complementar destes organismos na actuação do Executivo madeirense.

Sobre as novas instalações da Casa do Povo, o secretário regional das Finanças deu conta do andamento dos trabalhos de remodelação, esclarecendo que a fase de projecto está quase concluída. Não deixou de notar, também, que este investimento vai permitir àquela instituição dar melhores condições de trabalho aos vários grupos, sobretudo ao grupo folclórico.