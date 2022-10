PS acusa Governo Regional de "abandonar" o Curral das Freiras

O deputado do PS à Assembleia Legislativa da Madeira, Jacinto Serrão, aquando da visita do grupo parlamentar ao Curral das Freiras, acusa o PSD de continuar "sistematicamente, eleição após eleição, a prometer aquilo que não consegue cumprir".

Aponta o dedo ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, lembrando que "no dia do concelho de Câmara de Lobos, o senhor presidente do Governo Regional anunciou uma mão cheia de nada, obras do passado, mas não falou daquilo que é importante para dinamizar a economia, criar políticas para fixar a população e desenvolver os setores tradicionais, como é o caso da agricultura".

Ao citar dados dos Censos 2021, o deputado lembra que o "Curral das Freiras e o Jardim da Serra foram as freguesias do país que mais população perderam na última década".

Salientou ainda a "falta de apoios para mobilidade", dizendo que as terras onde as castanhas são produzidas são de difícil acesso e que a "alta de políticas de incentivo a estas actividades faz com que estas não sejam atractivas", explica uma nota enviada à comunicação social.

A freguesia do Curral das Freiras tem sentido um abandono por parte das políticas públicas, quer da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, quer do Governo Regional. O Partido Socialista continua a alertar para este problema que precisa de ser resolvido, que é uma prioridade para o Curral das Freiras, porque aparentemente, o Governo Regional e a Câmara Municipal só têm olhos para o novo teleférico que vão construir." Jacinto Serrão, deputado do PS à Assembleia Legislativa da Madeira.

Sobre o novo teleférico, na opinião de Jacinto Serrão, este não é "o mais prioritário", realçando que a atenção deveria recair sobre a estrada "que foi prometida durante estes anos todos"

"Aquilo que queremos e exigimos é que o Governo Regional cumpra a sua promessa e faça esta ligação ao concelho para potenciar o desenvolvimento da freguesia e resolver os problemas estruturais que esta freguesia enfrenta", conclui o deputado.