Maior levantamento de sempre de prédios devolutos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO deste domingo. Câmara do Funchal tem lista de 403 imóveis desocupados, mas o número é muito superior e justifica um novo estudo exaustivo. Vereador diz que “não interessa a ninguém” ter uma cidade com edifícios degradados e aponta medidas para alterar a situação. Reabilitação destas casas está excluída dos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Para ler nas páginas 6 e 7.

Outros assuntos em destaque:

Há mais 267 caçadores do que há 10 anos. Estão habilitadas 1.658 pessoas no dia em que arranca a época de caça na Região. Para consultar na página 9.

Governo arrisca ficar sem receita para a despesa. Em causa está a possibilidade de a Região baixar impostos. Fiscalista faz as contas e propõe alteração das taxas de imposto ao consumo. Para acompanhar nas páginas 24 e 25.

República só financia 25 camas para a Universidade da Madeira. Instituição pretendia 225 das 10 mil contratualizadas em Portugal através da ‘bazuca’ europeia. Saiba tudo na página 26.

Inverno IATA com oferta recorde de um milhão de lugares nos voos. Para ver na página 3.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 9 de Outubro.