Governo Regional insiste nas multas obrigatórias

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 7 de Outubro, dá conta que o parecer jurídico pedido pelo executivo madeirense indica que as coimas dos parquímetros, passadas pela Frente MarFunchal e pela Data Rede, são válidas e terão mesmo de ser pagas.

Outono trará mais castanhas

Produtores prevêem um bom ano e Governo estima que a colheita seja superior à do ano passado. Combate biológico à ‘vespa’ tornou-se eficaz e pelo Funchal já se vendem “quentes e boas”.

17 militantes e 13 não filiados no PSD dão a cara pelo ‘Compromisso 2030’

Conheça as 30 figuras que vão liderar o projecto, que será apresentado no dia 20, com vista a auscultar a população para ajudar a elaborar o programa eleitoral.

“Sair da zona de conforto leva-nos a grandes lugares”

No rúbrica Final Feliz de hoje, Ricardo Rosa, bombeiro de Santana, fala sobre o sucesso na prova internacional ‘Escadórios da Humanidade’.

Na cultura, fique a saber que: ‘InFinito’ apresenta-se com artistas portugueses e internacionais.

Nesta edição conheça o "Esclarecimento público sobre o preço pago da Banana da Madeira".

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.