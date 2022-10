Presidente da República manifesta consternação por morte de cabo da GNR

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje a sua "profunda consternação" pela morte do cabo Joaquim Manuel Ferreira Carvalho da unidade de controlo costeiro da GNR.

"O Presidente da República manifesta a sua profunda consternação pela morte do Cabo Joaquim Manuel Ferreira Carvalho, pertencente à Unidade de Controlo Costeiro daquela força de segurança", lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet.

O chefe de Estado falou com a filha do militar, "apresentando as mais sentidas condolências à família enlutada, aos seus amigos e à Guarda Nacional Republicana, neste momento particularmente difícil para todos os seus militares e civis", de acordo com a mesma nota.