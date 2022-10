“Não durmo, tenho tremores e estou cheio de medo”

“Não durmo durante a noite, tenho tremores, estou cheio de medo. Ele [Rui Caetano] tem toda a razão”. Foi desta forma irónica que Miguel Albuquerque deu resposta ao líder parlamentar do PS-M por ter desafiado o presidente do PSD-M a concorrer às eleições regionais “mano a mano” com os socialistas.

Albuquerque leu a entrevista de Rui Caetano ao DIÁRIO mas não se alongou em mais comentários.

Ontem, no encerramento do XXIV congresso regional da JSD-M, o líder dos social-democratas reafirmar aquilo que tem vindo a dizer: o PSD-M concorrerá coligado com o actual parceiro de governo, o CDS/PP.

Ora, para Rui Caetano essa união é a prova que os social-democratas têm receio de perder o acto eleitoral que decorre em 2023.

As palavras de Albuquerque foram proferidas à margem de uma visita a sala do futuro que passa a funcionar na escola básica e secundária da Ponta do Sol