Câmara de Lobos assinala Dia do Concelho com ausências

Foi com o hastear das bandeiras e com respectivos hinos que arrancaram as celebrações do 187 aniversário do município de Câmara de Lobos.

Este ano, o presidente do município optou por deixar de fora da lista de convites o presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, querendo que seja Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional presida à efeméride.

Um assunto que poderá ler na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira.