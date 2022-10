Universidade Sénior no Porto Santo arrancou hoje o seu ano lectivo

A Universidade Sénior do Porto Santo, situada no edifício da antiga Adega do Porto Santo, bem no centro da cidade, deu início, hoje, a um novo ano lectivo.

Nazaré Cunha, nova coordenadora da Universidade Sénior e docente, começou por adiantar ao DIÁRIO que vão "dar continuidade ao trabalho feito até aqui".

"Este ano vamos ter como disciplinas hidroginástica, ginástica, Português, música”, e os alunos vão ter oportunidade de ter aulas de tecnologia também, explicou a responsável, acrescentando que pretende ainda criar uma "horta pedagógica".

Nazaré Cunha referiu que os alunos universitários porto-santenses “estão muito contentes em estar nesta universidade", revelando que, neste ano, tiveram mais quatro inscrições, contando, assim, com um total de 38 alunos.

Estes alunos são, segundo a responsável, “pessoas que vêm sempre para as aulas com um sorriso na cara”.