Porto do Funchal recebe nove 'turnarounds' nos próximos dois meses

O Porto do Funchal vai realizar nove 'turnarounds' nos próximos dois meses. Trata-se de uma operação de embarque e desembarque de passageiros, que chegam ou regressam a casa por ligação aérea. Os Portos da Madeira prevêem receber este mês de Outubro 35 escalas, mais quatro que no mesmo período de 2019.

Em nota emitida, a presidente do Conselho de Administração da APRAM, S.A., Paula Cabaço, salienta que o número de operações 'turnaround' previstas "é excelente”, afirmando que numa nova época alta de cruzeiros, a Madeira está "a arrancar muito bem".

O Porto do Funchal recebe na manhã deste sábado, os navios de cruzeiro MSC Meraviglia e Anthem of the Seas que vão movimentar, entre passageiros e tripulantes, um total de 8.503 pessoas.

O Anthem of the Seas, proveniente de Tenerife, trará a bordo 3.892 passageiros e 1.515 tripulantes. Após uma escala de oito horas no Funchal, o navio parte, às 14h30, com destino à Corunha, no norte de Espanha.

O MSC Meraviglia trará 1.659 passageiros e 1.437 tripulantes. O navio fazer o primeiro dos sete 'turnarounds' da companhia previstos até Novembro no Porto do Funchal, no qual vão desembarcar 361 passageiros dos 1.659 que chegaram a este porto e estão previstos 181 embarques.

O MSC Meraviglia está em viagem transatlântica para Bridgetown, a capital de Barbados, nas Caraíbas. Sai às 16 horas, depois de ter permanecido 10 horas no Porto do Funchal.

Na próxima segunda, há novo 'turnaround', desta vez com o MSC Magnifica que irá fazer mais quatro operações do género e o MSC Fantasia que vai também fazer um 'turnaround' ainda neste mês de Outubro. Além destes sete da MSC, estão também previstos 'turnarounds' totais dos navios World Voyager e do Hebridean Sky.