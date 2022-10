Governo toma posse do Calhau da Lapa é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Depois de investimentos privados naquela praia e da instabilidade da escarpa, Executivo madeirense invoca Domínio Público Marítimo, considerando ilegais e nulos todos os actos ali praticados. Câmara da Ribeira Brava já cancelou as licenças existentes para Alojamento Local. Para ler nas páginas 18 e 19.

Outros assuntos em destaque:

Terminal logístico é “uma instalação modelo ao nível do melhor”. Inauguração da nova infra-estrutura da Logislink nos Açores serviu para Luís Miguel Sousa, CEO do Grupo Sousa, reforçar pacto de confiança com o arquipélago vizinho. Para consultar nas páginas 8 e 9.

CMF anula penalizações aos comerciantes. Vice-presidente Cristina Pedra salienta que a solução evita que concessionários paguem 191 mil euros resultantes do fim das moratórias. Saiba tudo na página 5.

Estudantes com aumentos nas bolsas universitárias. Valorização dos apoios dará mais 160 euros/ano a cada bolseiro com rendimento per capita mais baixo, além de aumentar o número dos que recebem o valor mínimo que dá para pagar a propina. Para acompanhar na página 3.

Primeiros pontos levados pelo ‘apito’. Marítimo soma a oitava derrota na recepção ao Casa Pia (1-2), com um penálti que ninguém percebeu. Saiba o que aconteceu nas páginas 14 e 15.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira.