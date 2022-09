Está a decorrer uma reunião com todos os parceiros envolvidos no projecto LIFE [email protected], no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Nesta reunião estão representadas as câmaras de Santana, Machico, Funchal e Câmara de Lobos. O presidente da Câmara de Santa Cruz da Graciosa, nos Açores, assim como representantes do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da Direcção Regional de Políticas do Mar do Governo dos Açores, Sociedade Espanhola da Ornitologia, Instituto de Astrofísica de Canárias, Instituto Tecnológico de Canárias estão presentes.

O projecto Life [email protected] pretende "reduzir a poluição luminosa que afecta as áreas protegidas dos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias, e mitigar os seus impactos nas espécies protegidas ao nível da UE", explica nota enviada pela Câmara Municipal de Santa Cruz.

Ao trabalhar com autoridades locais, pescadores e comunidade para reduzir a poluição luminosa, o projecto visa também implementar iluminação mais eficiente, contribuindo para uma melhor gestão de recursos e combatendo as alterações climáticas.