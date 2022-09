Cancelados voos entre a Madeira e o Porto Santo

Os dois voos da Binter programados para esta manhã, de e para o Porto Santo, foram cancelados, alegadamente por razões técnicas. A aeronave, estacionada no Aeroporto da Madeira, não levantou voo, conforme previsto, pelas 07h30 e a primeira ligação inter-ilhas do dia acabou cancelada. Inevitavelmente o mesmo viria a acontecer com o voo de regresso à Madeira, previsto acontecer perto das 09h00.

Uma possível avaria poderá estar na origem do duplo cancelamento.

Como é habitual, diariamente, só ao final da tarde está programada nova ligação Madeira – Porto Santo – Madeira.

O Diário de hoje para o Porto Santo só segue ao final da tarde, se houver voo. A distribuição fica dependente da chegada deste voo.