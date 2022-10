Achados arqueológicos realizados na Torre do Capitão entregues ao Governo Regional

A Câmara Municipal do Funchal oficializou esta quarta-feira, 18 de Outubro, a doação dos achados arqueológicos realizados na Torre do Capitão ao Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Foi hoje assinado, precisamente no núcleo histórico Torre do Capitão, o auto de entrega e recebimento da transferência definitiva dos achados arqueológicos, que passarão a integrar o espólio do futuro Museu de Arqueologia da Madeira, que ficará no Forte de Santiago.

A cerimónia, presidida pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, serviu para destacar a colaboração existente entre as duas entidades públicas nas diversas áreas.

O tutelar da pasta da cultura salientou que a entrega dos achados é o "reflexo do espírito de uma franca colaboração entre a autarquia e a Região Autónoma da Madeira".

Agradecer toda a colaboração que nós temos tido com a Câmara Municipal do Funchal, não é o primeiro momento em que a Câmara Municipal do Funchal aparece em eventos conjuntos, em iniciativas que são conjuntas e isto reforça a preocupação que todos nós temos de contribuir para que a cultura esteja ao serviço da nossa população e que seja um veículo de desenvolvimento. Eduardo Jesus, secretário regional de cultura

O governante disse ainda que trata-se de uma entrega "importante", já que todo o achado arqueológico: "Vem deixar testemunho daquilo que aqui passou e de quem aqui esteve e isso favorece-nos naquele objectivo que é da instalação do Museu de Arqueologia da Madeira, que será no Forte de Santiago".

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal do Funchal realçou que é necessário "trabalhar cada vez mais em prol da cultura" da Madeira, em conjunto com o Governo Regional.

Pedro Calado salientou ainda que a entrega ao Governo Regional dos achados arqueológicos resultantes da escavação arqueológica da Torre do Capitão e da Capela de Santo Amaro, bem como da Casa dos Romeiros são o "exemplo" das parcerias que são necessárias para "preservar o que é o património de toda a Região".

Os achados arqueológicos agora entregues ao Governo Regional resultam de um trabalho arqueológico iniciado, em 1998, sob promoção da autarquia funchalense e coordenação do Historiador Rui Carita.