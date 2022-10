Cursos de formação de adultos da Escola da Torre aderem ao 'Erasmusdays'

Os cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Torre-Câmara de Lobos, aderiram mais uma vez ao 'Erasmusdays', que decorre de hoje até sábado, 13 e 15 de Outubro de 2022.

O 'Erasmusdays' é uma iniciativa europeia destinada a promover o Programa Erasmus+ em todo o mundo e dar visibilidade às atividades organizadas pelos beneficiários do programa. Durante três dias decorrem celebrações diversas, partilhas de experiências, promoção e valorização dos benefícios que a europa oferece através do programa Erasmus+, numa verdadeira dinâmica à escala europeia.

Os cursos EFA da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre ao longos dos últimos 10 anos tem participado em inúmeros projetos no âmbito da Educação de Adultos e da Aprendizagem ao Longo da Vida

Actualmente, estão coordenar um projecto Erasmus+ Adultos, Ação Chave 1 em consórcio com a APEFA (Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos) e a Universidade Aberta, intitulado JAEA (Juntos Ajudamos, Ensinamos e Aprendemos).

Com este projecto as instituições envolvidas pretendem possibilitar formação aos seus membros (formadores, mediadores, coordenadores, membros de cargos de direção ou direcção intermédia e responsáveis por projectos) e pretende igualmente contribuir para a aquisição de competências na áreas das tecnologias da comunicação e informação, da cidadania e da interculturalidade para poder intervir de forma mais activa na sociedade, principalmente em públicos adultos em situação desfavorável.

Durante estes três dias serão dinamizadas várias actividades na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, com destaque para reuniões com os coordenadores do projecto em cada instituição parceira; sessões de esclarecimento; exposições; palestras para alunos do 3.º Ciclo e Ensino Secundário; uma acção de formação para professores sobre o Holocausto; apresentação de testemunhos de beneficiários do programa Erasmus+, entre outras actividades.

Durante o 'Erasmusdays 2022' serão igualmente apresentadas nas três instituições que integram o projecto JAEA as actividades de disseminação para 2022-2023, com destaque para a realização de webinars sobre a literacia digital; uma acção de formação para docentes; workshops; palestras sobre a interculturalidade e a diversidade cultural; divulgação do site do projecto e publicação de artigos.