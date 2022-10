CMF promove Semana de Alimentação de 17 a 22 de Outubro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, na próxima semana, nos dias 17 a 22 de Outubro, a Semana da Alimentação.

No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Alimentação, efeméride que se assinala no domingo, a autarquia preparou um programa de actividades que tem por objectivo "alertar a população para a importância da nutrição e alimentação saudável, sustentável e consciente".

A maioria das actividades irá decorrer no Terraço do Mercado dos Lavradores.

Sendo o Funchal uma das 11 cidades europeias parceiras do projecto 'Food Trails' (um projecto Horizonte 2020 de quatro anos financiado pela União Europeia), esta comemoração dá também o mote à "(re)descoberta de sabores e saberes tradicionais", com actividades que vão desde palestras a showcookings para todas as idades.

Serão abordados temas como: alimentação consciente, agricultura e macrobiota do solo, modos de produção amigos do ambiente, circularidade, compostagem comunitária.

Os showcookings serão realizados, no âmbito da cozinha tradicional madeirense. Serão dadas dicas para reduzir o desperdício na cozinha e a confecção de snacks saudáveis. Estará ainda patente a exposição 'FOOD TRAILS: (RE)descobrir [email protected]'.

Ao longo da semana, serão também desenvolvidas actividades educativas integradas no Projeto Educativo Municipal, no 'Living Lab' da Penteada - um espaço de aprendizagem, diálogo e colaboração – com a participação de várias escolas do 1º ciclo.