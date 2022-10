Grande Rota da Madeira com 40% de novos trilhos

Foi esta manhã apresentada a primeira Grande Rota da Madeira. O projecto, da responsabilidade da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), está orçado em cerca de 400 mil euros, devendo estar concluído até ao final de 2023.

Esta Grande Rota conta com 60% de trilhos já existentes, integrados nos percursos de Pequena Rota que a Região já possui. Apenas 40% do trajecto será em trilhos novos, que servirão de ligação aos já existentes.

O objectivo deste percurso com 93 quilómetros, que passa nos 10 municípios da Madeira, e que pode ser realizado em vários dias, é diversificar a aposta na área do pedestrianismo.

Conforme notou Susana Prada, após a conclusão dos trabalhos desta Grande Rota e dos novos percursos na zona do Rabaçal, a Madeira passará a dispor de cerca de 300 quilómetros de trilhos recomendados.

Na ocasião, a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas voltou a apontar o interesse do Governo Regional em concessionar a Casa de Abrigo da Bica da Cana.

Sobre as possibilidades de pernoita ao longo da Grande Rota, a governante apontou as casas já reabilitadas e concessionadas com possibilidade de alojamento, nomeadamente no Pico Ruiva, na Achada do Teixeira ou no Rabaçal. A par disso, os alojamentos privados são também uma opção, complementada com a possibilidade de acampar nos locais criados para o efeito, com a devida autorização.

Na apresentação do projecto, que decorreu no auditório do Museu Casa da Luz, embora o percurso passe por todos os concelhos da ilha da Madeira, apenas marcaram presença representantes os municípios de Câmara de Lobos, Porto Moniz e Santana.