Governo Regional apresenta plano de acção para combater pobreza até 2024

Na data em que se comemora o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, 17 de Outubro, o Governo Regional vai apresentar o primeiro plano de acção da Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza, que irá vigorar entre 2022 e 2024.

"Trata-se do primeiro, de três planos de acção que compõem a Estratégia Regional, e vão definir medidas concretas de combate à pobreza na nossa Região", explica a tutela em nota remetida à imprensa.

Rita Andrade, secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, preside à sessão de apresentação do plano, que terá lugar no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, pelas 10 horas de segunda-feira.