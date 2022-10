PSD enaltece aposta do Governo Regional na eficiência energética

Na sequência de uma reunião do Grupo Parlamentar do PSD com o presidente da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, o deputado Gualberto Fernandes realçou hoje "a aposta que tem sido realizada em termos de eficiência energética dos fogos" por parte do executivo madeirense.

Para o deputado do partido do Governo, a dita aposta "tem permitido, por um lado, um aumento no conforto das famílias e uma poupança efectiva nos gastos mensais, e por outro, um ganho em termos ambientais".

Uma realidade que, conforme salientou, "se torna mais pertinente numa altura em que toda a Europa enfrenta uma forte crise no setor da energia".

Segundo o deputado, "o Governo Regional delineou um conjunto de medidas de eficiência energética para ajudar a minimizar esse impacto negativo junto das famílias, com a aposta em obras que otimizem a eficiência energética dos fogos, reforçando a política de reabilitação do parque habitacional gerido pela IHM e proporcionando, ao mesmo tempo, melhorias significativas nas condições de habitabilidade das famílias residentes".

Gualberto Fernandes destacou a propósito que "só para obras de reabilitação e melhoria da eficiência energética, em 2022 e 2023, afirmou, a IHM tem previsto um pacote de investimentos que ronda os 8,6 milhões de euros, e que permitirá reabilitar 355 fogos, abrangendo nove conjuntos habitacionais, em quatro concelhos da Região, nomeadamente Funchal, Câmara de Lobos, Porto Moniz e Santa Cruz".

Além disso, o deputado lembrou que também no Plano de Resolução e Resiliência (PRR) "está previsto um envelope financeiro na ordem dos 6 milhões de euros para a reabilitação de edifícios na óptica da eficiência energética, estando já a ser preparado um programa de apoio à transição energética, no âmbito do qual se prevê reabilitar 325 habitações próprias".