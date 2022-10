Cadela "em pele e osso” resgatada em Câmara de Lobos

A Associação Ajuda a Alimentar a CÃES (AAAC) resgatou ontem uma cadela que vivia em más condições e "completamente esquecida nas traseiras" de uma residência em Câmara de Lobos.

"Faltam-nos as palavras para descrever tamanha gravidade. É pura negligência e muito sofrimento", é assim que a Associação começa por descrever o caso da cadela que vivia "abandonada na sua própria casa".

Ver Galeria Fotos de facebook da Associação de Ajuda Alimentar a Cães

Assim que tomaram conhecimento da situação, elementos da Associação explicam que se deslocaram ao local para oferecer ajuda mas que acabaram por ser "recebidos com total arrogância" pelos donos. "Acham sempre que todas as desculpas são válidas. Não são e não há nenhum responsável senão os próprios tutores", pode ler-se na publicação de facebook da AAAC.

Na residência também estiveram elementos da PSP de Câmara de Lobos que tomaram conta da ocorrência. No entanto, ao contrário de outras situações semelhantes onde a Associação tem enaltecido o trabalho realizado pelas autoridades na luta pela causa animal, desta vez deixou críticas ao desempenho da esquadra policial da localidade, uma vez que consideram que este caso "não recebeu a devida importância" por parte dos agentes.

"Os casos têm de ficar bem reportados, as condições em que vivem principalmente. É importante fazer registo fotográfico do estado do animal e do espaço onde vivia. Nada disso foi feito apesar de termos pedido", afirmam, acrescentando que para "fazer justiça à Frida", encaminharam o caso para a Provedoria do Animal, de forma que esta situação tenha "o acompanhamento legal que é realmente preciso".

Actualmente aos cuidados da Associação, a cadela, agora com o nome de Frida, precisa de vários cuidados, pois "o seu corpo está frágil e é importante fazer análises e exames". Nesse sentido, a Associação Ajuda Alimentar para Cães solicita ajuda para fazer face às despesas que serão necessárias para tratar da saúde do animal.

"A Frida agora é nossa. Nossa e vossa. É de todos nós um bocadinho até conseguir uma família. E enquanto é nossa e vossa, ela precisa de todos nós. Precisamos de proporcionar os cuidados médico-veterinários que ela precisa. O seu corpo está frágil e é importante fazer análises e exames. Hoje pedimos por ela. Façam um pequeno donativo para a conseguirmos tratar por favor", refere a AAAC.

Dados da Associação Ajuda a Alimentar Cães para transferência bancária:

IBAN: PT50 0010 0000 5209 0190 0019 1

PAYPAL: paypal.me/AAAC2014