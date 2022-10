Governo Regional destina mais de 65 mil euros para apoiar causa animal

O conselho do Governo Regional da Madeira, reunido esta quinta-feira, 13 de Outubro, autorizou a celebração de três contratos-programa com associações de apoio à causa animal, que no total ultrapassam os 65 mil euros.

O primeiro contrato-programa será celebrado com a AMAIS - Associação Madeira Animais "com vista a cobrir despesas com as ações, aquisições e, quando for o caso, despesas de funcionamento, até ao montante máximo de 20 mil euros".

Um segundo contrato-programa será celebrado com a Sociedade Protetora dos Animais Domésticos do Funchal, "com vista a cobrir despesas com as acções e aquisições e, quando for o caso, despesas de funcionamento, bem como a proporcionar o pagamento do prémio pelas adopções responsáveis promovidas em 2021, até ao montante máximo de 33.380 euros".

Por fim, foi autorizada a celebração de um contrato-programa com a Associação Animal Vamos Lá Madeira "com vista a cobrir despesas com as acções e aquisições e, quando for o caso, despesas de funcionamento, até ao montante máximo de 11.740 euros".

Nesta reunião deliberou-se também louvar publicamente: o atleta madeirense Bernardo Andrade de Leça Pereira, o Clube Naval da Calheta e a Associação Regional de Canoagem da Madeira pela prestação nos mundiais de canoagem de mar e ainda ao técnico madeirense Marco Paulo Pereira Vasconcelos .

O Conselho de Governo determinou ainda que o director regional da Saúde integre a composição do Conselho Consultivo de Saúde Mental.