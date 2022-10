Trânsito intenso nas estradas da Madeira

Há muito trânsito nas estradas da Madeira.

Na via rápida, há um grande fluxo de veículos na zona do Pinheiro Grande, estendendo-se até ao Canto do Muro.

Há ainda muito 'movimento' no Túnel do Jardim Botânico, estendendo-se até à Ponte João Gomes.

Mais à frente, na Nó da Pestana Júnior, verifica-se também muito trânsito.

O mesmo acontece na Ponte do Ribeiro Seco e no Nó da saída Oeste.

Nas imediações da Escola Horácio Bento de Gouveia, regista-se de igual forma algum 'movimento', estendendo até à zona de semáforos junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Na baixa citadina do Funchal, há muito trânsito na Avenida do Mar, assim como na Rua Visconde Anadia, Rua João de Deus e Rua 5 de Outubro.

Seja prudente, conduza com precaução.