Chuvas e vento atingiram valores de aviso amarelo

Esta terça-feira, dia 18 de Outubro, até às 09h00, a rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira (20 estações na ilha da Madeira, 1 em Porto Santo) registou três valores de aviso amarelo para o vento (2) e precipitação.

No vento, a rajada máxima atingiu os 93 km/h e foi registada nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça. Vento que também soprou forte no extremo leste, ao atingir os 89 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço. Já a precipitação que assolou quase toda a ilha da Madeira, foi mais significativa no Areeiro, onde o valor extremo para o intervalo de 1 hora rendido 10,5 litros por metro quadrado (mm) ao amanhecer.