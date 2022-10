‘Oficina de Azulejaria’ no Museu Etnográfico da Madeira

Na próxima quinta-feira, 20 de Outubro, entre as 15h00 e as 16h30, o Museu Etnográfico da Madeira (MEM) vai promover uma 'Oficina de Azulejaria', destinada aos alunos do 8.º ano, turma C, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, orientada pela ceramista Paula Gomes.

Proprietária da oficina 'Azul Desejo', situada na freguesia do Paul do Mar, na Calheta, Paula Gomes é uma das chamadas 'novas artesãs' que apostou num conceito inovador. Apesar da azulejaria não possuir tradição na Região, aprendeu o ofício, introduziu as suas obras no mercado artesanal madeirense, renovando e enriquecendo o património artístico. A sua oficina aberta está aberta ao público.

Paula e o seu irmão Duarte Gomes, produzem, essencialmente, azulejos, utilizando a técnica de aresta no seu fabrico e têm, de uma forma original, explorado a riqueza do bordado Madeira e das rendas, executadas, durante séculos, pelas mulheres da ilha.

A cerâmica é a arte de trabalhar o barro que sendo à partida um material sem forma, é susceptível de ser transformado e para isso tem apenas como limite a imaginação. Sendo assim, porque não bordar o barro? Surgiu desta forma a ideia deste trabalho. Para o concretizar foi preciso dar a tal forma ao material informe e bordar sem linhas, mas traçando Linhas de Terra." Paula Gomes, ceramista.

Alguns dos trabalhos desta artesã, fazem parte da exposição temporária 'No Feminino: Navetas, Agulhas e Afins', patente ao público no MEM.

No âmbito desta exposição, Paula Gomes vai promover uma oficina de artesanato, com a confecção de azulejos inspirados em peças de renda, que fazem parte do enxoval, proporcionando aos mais novos o conhecimento do saber-fazer desta arte, em barro.

Com esta iniciativa, o museu pretende dar a conhecer o trabalho da artesã e incentivar os mais jovens a desenvolver esta técnica artesanal.