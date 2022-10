D’ZRT actuam a 3 de Junho na Madeira

É oficial. Os D’ZRT irão actuar, no dia 3 de Junho, na Madeira, mais concretamente no Parque de Santa Catarina.

O concerto acontece em co-produção com a Puppetry Productions, entidade que organiza, entre outros eventos, o 'Summer Opening'.

No passado mês de Setembro, Edmundo Vieira, quando se deslocou à Madeira para uma actuação, na Quinta Grande, disse ao DIÁRIO que havia uma grande possibilidade da banda actuar na Região.

A tour tem já várias datas esgotadas: três no Altice Arena em Lisboa, duas no Super Bock Arena do Porto e outras duas no Multiusos de Guimarães.

Este regresso está a registar grande procura e, por isso, a banda decidiu anunciar novas datas. D’ZRT Encore 2023, que foi confirmada em Julho de 2022 por Edmundo Vieira, Paulo Vintém e Vítor Fonseca (Cifrão), pretende juntar todos os admiradores, assim como o público em geral, desde o “presente até ao último segundo desta aventura”.

Nascida em 2005, na segunda temporada da série juvenil ‘Morangos com Açúcar’, os D'ZRT rapidamente passaram da ficção para a realidade. Lançaram três álbuns, sendo que o single, ‘Para Mim Tanto Me Faz’, liderou a tabela de singles durante 33 semanas consecutivas, e foram um grande sucesso no panorama da música portuguesa.

Confira as datas: