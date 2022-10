Julho regista abrandamento do crescimento da economia da Madeira

O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) revela que, no mês de Julho de 2022, a actividade económica regional manteve a trajectória positiva de crescimento, embora a um ritmo inferior ao registado no mês anterior.

Conforme explica a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o IRAE reflecte uma variação homóloga, pelo que é natural que a progressiva recuperação económica em 2021 induz a correspondentes variações homólogas menos pronunciadas com o passar dos meses.

Como a DREM referiu na primeira divulgação do IRAE, em Outubro de 2017, o objectivo do mesmo é “sinalizar o comportamento da actividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direcção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem”. O seu "valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis".

Síntese Económica de Conjuntura – A situação da economia da RAM em Julho de 2022 a partir de 6 temas

A DREM dá continuidade à breve análise dos principais indicadores de curto prazo, iniciada na divulgação de Dezembro de 2021. De sublinhar que muitos dos indicadores, referentes a Julho de 2022, mostram uma desaceleração no crescimento, o que se deve, naturalmente, à progressiva normalização da actividade económica que se verificou no período homólogo.

Actividade Económica

Em Julho de 2022, a "actividade económica regional manteve a trajectória positiva de crescimento, embora a um ritmo inferior ao registado no mês anterior".

A evolução dos indicadores deste capítulo está genericamente em linha, apresentando uma desaceleração, observa a DREM.

Assim, as dormidas (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas) mantêm crescimento pronunciado no mês em referência (+138,3%), mas aquém do mês precedente (+290,5%).

Por sua vez, a emissão de energia eléctrica – um indicador associado à evolução da actividade económica – ainda que em crescimento, +7,0%, desacelerou em relação ao mês anterior (+10,6%). No mesmo sentido, está o consumo de gasóleo, que, em Julho de 2022, apenas cresceu 0,9%, bem abaixo dos 7,4% registados em Junho.

Analisando o rácio das sociedades constituídas e dissolvidas, verifica-se que, em Julho de 2022, por cada sociedade dissolvida na Região foram criadas 2,1 novas sociedades (2,4 no mês anterior).

Consumo Privado

Um dos indicadores reveladores da evolução do consumo privado são as operações da rede SIBS com cartões emitidos por bancos nacionais. Observando os montantes dos levantamentos e compras, com cartões nacionais, através de terminais de pagamento automático (TPA), verifica-se um aumento de 12,3%, em Julho de 2022, embora a um nível inferior ao do mês precedente (15,2%), confirmando assim a tendência de abrandamento do crescimento iniciada em Maio de 2022.

A introdução no consumo de gasolina também desacelerou, situando-se a variação homóloga nos 9,6% (14,6% em junho).

Também em abrandamento estão as vendas de automóveis novos ligeiros de passageiros que, contudo, cresceram 35,0% (45,5% em junho de 2022).

Investimento

De acordo com a DREM, à excepção das vendas de veículos de mercadorias, todos os restantes indicadores do domínio do investimento estavam, em Julho de 2022, em crescimento: o licenciamento de edifícios (+50,5%), a avaliação bancária de habitação (+12,0%, máximo histórico), as vendas de cimento (+5,0%) e os empréstimos para habitação (+3,6%).

Procura Externa

Segundo a DREM, embora o comércio com o estrangeiro seja apenas uma pequena fatia do comércio global que a Região efectua (a maior parte do qual com o continente), é de assinalar que, quer a exportação (+31,5%), quer a importação de bens (+26,3%) apresentam a mesma tendência que o movimento de mercadorias nos portos (+10,1%), indicador mais abrangente no que respeita à dinâmica do comércio com o exterior.

Nos restantes indicadores, e em Julho de 2022, "observa-se que o crescimento no movimento de passageiros nos aeroportos (+133,9%) está em linha com os levantamentos e compras, com cartões internacionais, através de terminais de pagamento automático (TPA), +103,1% (+163,0% no mês anterior)".

Mercado de Trabalho

Os dados provenientes dos organismos que tutelam a área do Emprego no País e na Região mostram, em Julho de 2022, "um crescimento das ofertas de emprego (+7,4%) e uma diminuição tanto nos pedidos de emprego (-16,4%) como nos desempregados inscritos (-15,9%)".

Preços

Em Julho de 2022, "a taxa de inflação homóloga desacelerou, descendo para 8,5% (8,8% em Junho do mesmo ano), sendo mais pronunciada nos bens (+9,1%) que nos serviços (+7,5%). A inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos) fixou-se em 7,2%".