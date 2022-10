Lesados do BES e do Banif da Venezuela e África do Sul transmitiram preocupações a Cafôfo e Albuquerque

Como forma de solucionar os problemas dos lesados do BES e do Banif, a ALEV – Associação de Lesados Emigrantes na Venezuela, através de Sara Freitas, esteve reunida com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, que se encontra na Venezuela.

No memorado de entendimento, entregue a Cafôfo, refere ser "pertinente e oportuno" dar conta "do problema que aflige centenas de famílias madeirenses na Venezuela e na África do Sul, que foram vítimas de práticas de 'miss selling' pelo Banco Espírito Santo (BES), nomeadamente através das sua sucursal externa na Madeira", e que, "ao contrário de todos os outros grupos de lesados do BES, ainda não tiveram implementada qualquer solução para minorar as suas perdas".

Diz ainda ter ficado perplexa com o facto de grupo de trabalho, constituído pelo Governo, e reunido no passado dia 23 de Setembro, ter dado a indicação de que seria necessário "recolher informação sobre produtos, emissões, potenciais participantes do Fundo de Recuperação de Créditos, bem como o relatório da Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados".

A nossa associação garantiu que tal ocorreria com brevidade, manifestando, no entanto, perplexidade pelo facto dessa mesma informação já ter sido enviada para o Governo, CMVM e Banco de Portugal por diversas vezes". Sara Freitas

Sara Freitas afirma também que "o facto de o Governo estar novamente a pedir toda a documentação, cria a percepção que o processo será moroso", agravando "a situação precária e de grande desespero" dos associados.

Deu ainda conta de que propôs ao primeiro-ministro, António Costa, à semelhança do que foi feito com o Grupo de Lesados do Papel Comercial, "a assinatura de um memorando público de compromisso entre as partes na efectiva implementação de uma solução".

Esse memorando, para além de constituir prova de boa fé e empenho político – que não ousamos colocar em causa – serviria para tranquilizar milhares de pessoas que, ao longo de sete anos, continuam a sobreviver entre o desespero, a esperança e o recurso a manifestações". Sara Freitas

Nesse sentido, pediu a Cafôfo para que junto do gabinete de António Costa transmitisse a necessidade de ser assinado este memorando.

A reunião entre ambos decorreu na casa do embaixador de Portugal na Venezuela.

Também José Rodrigues e Alcindo Abreu, da ALEV, estiveram reunidos com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, num jantar que decorreu, no passado dia 13 de Outubro.

Ambos insistiram para não desistirmos da nossa luta". Sara Freitas

Paulo Cafôfo e Miguel Albuquerque visitaram, nos últimos dias, a Venezuela.