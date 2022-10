Presidente da direcção da Académica da Madeira recebido por Marcelo

O presidente da direcção da Académica da Madeira, Alex Faria, e os dirigentes associativos de Portugal foram recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.

Considerando a discussão do Orçamento do Estado para 2023 e a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o presidente da Académica da Madeira abordará os problemas que os estudantes da Universidade da Madeira enfrentam, além da discussão global sobre o ensino superior, a ciência e a tecnologia, partilhada pelos demais líderes estudantis, revela uma nota de imprensa enviada às redacções.

A mesma nota refere que "apesar do Governo central ter aprovado a candidatura da UMa para a construção da nova residência universitária na Quinta de São Roque, ainda não foi celebrado qualquer contrato de financiamento para a sua efectiva construção".

Além disso afirma que "o Governo da República continua a permitir que haja desigualdades graves no financiamento das diferentes IES, prejudicando, deliberadamente, as universidades públicas das Regiões Autónomas pela falta de majoração orçamental para compensar os sobrecustos decorrentes da situação insular e ultraperiférica".

Conclui, dizendo que "é indispensável um mecanismo de majoração que permita que os custos extraordinários da ultraperiferia e da insularidade possam ser compensados nessas universidades, reforçando a coesão territorial e repondo direitos para promoção da igualdade de oportunidades entre as universidades do país".