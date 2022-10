Secretária de Estado das Pescas na Madeira para seminário no Museu da Baleia

O auditório do Museu da Baleia, no Caniçal, será palco, nos próximos dois dias, do Seminário do Mar e Controlo das Pescas, que contará com a presença da Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho.

Com perto de 70 inscritos, o seminário tem por objectivo "sensibilizar armadores, pescadores, técnicos e público em geral, para a necessidade de combater a pesca ilegal e atividade não declarada e não regulamentada, assim como para a importância da execução das regras da Política Comum de Pescas", refere uma nota da Secretaria Regional do Mar e Pescas, que é quem organiza o evento.

A sessão de abertura será presidida pelo secretário Teófilo Cunha, pelas 14h30 desta quinta-feira e contará ainda com as intervenções: do secretário regional do Mar e das Pescas dos Açores, Manuel São João; da directora executiva Agência Europeia do Controlo das Pescas (EFCA), Susan Steele; do gestor-adjunto do MAR2020, Luís Sousa; do representante da direcção-Geral de Recursos Natuais, Segurança e Serviços Marítimos, Carlos Ferreira e do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco.

Teresa Coelho irá presidir à sessão de encerramento, agendada para sexta-feira, dia 14, pelas 16 horas.