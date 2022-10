Preço dos passes sem aumento no próximo ano

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, avançou que para o próximo ano os preços dos passes de transportes públicos não vão ser alterados.

"Será o quinto ano consecutivo sem aumento dos transportes públicos", confirmou.

Na apresentação da campanha 'Test-drive HF', Alejandro Gonçalves, presidente do conselho de administração da Horários do Funchal (HF), revelou ainda que até ao final o ano, a rota de transportes públicos contará com mais 111 autocarros novos.