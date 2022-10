‘Mini’ furtado no Funchal encontrado sem bateria e sem rádio

O automóvel com a matrícula BZ-44-75, que foi furtado na madrugada desta terça-feira na Rua do Til, no Funchal, já foi encontrado.

Segundo o proprietário, o ‘Mini’ estava parado junto ao Hospital Dr. João de Almada e foi localizado já ao anoitecer.

Os ladrões furtaram a bateria do carro, ferramentas, o rádio e partiram o retrovisor, referiu o lesado, lamentando estas situações que têm ocorrido com frequência.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.