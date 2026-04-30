Festa da Flor anima centro da cidade a partir de hoje

Arranca hoje a edição deste ano da Festa da Flor. Este emblemático cartaz turístico, que tem como tema os 50 anos da Autonomia, decorre até 31 de Maio, compondo-se de um mês de actividades que têm a flor como motivo.

A partir desta quinta-feira já pode visitar o Mercadinho das Flore e Produtos Regionais, as já habituais barraquinhas, na Placa Central da Avenida Arriaga. De domingo a quinta-feira, este espaço funciona entre as 10 horas e a meia-noite; à sexta e ao sábado, o encerramento será à 1 horas da madrugada.

Ali, ao lado, no Largo da Restauração, não deixe de visitar a 71.ª Exposição da Flor, cujas portas abrem às 18 horas, neste primeiro dia. A partir de amanhã, o horário de funcionamento será entre as 10 e as 23 horas. O Pavilhão do Bordado Madeira será outro motivo de interesse nas proximidades.

Também já podem ser apreciados os tradicionais tapetes e outras decorações florais já podem ser apreciados, este ano com a extensão ao Largo do Corpo Santo, na Zona Velha.

São muitas as actuações de grupos de folclore e concertos que acontecem a partir de hoje e que dão ambiente festivo a muitas ruas do Funchal e outros pontos da ilha. O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova actua a partir das 15 horas, na chamada ‘área folk’ da Avenida Arriaga, junto à Sé. Às 18h30 acontece o desfile de uma nova colecção que propõe uma abordagem contemporânea do Bordado Madeira, com organização da Bordal. No palco da Placa Central actuam os ‘Desdobramento’ a partir das 21 horas.

Mas há mais iniciativas a terem lugar esta quinta-feira, 30 de Abril.

Agenda

09h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h30 - encontro com a Companhia de Atiradores do Batalhão da European Union Battlegroup (EUBG), no RG3. Esta participação conta ainda com mais 4 militares da Zona Militar da Madeira, que desempenharão funções no Comando e Estado-Maior do EUBG , entre os quais o Comandante do RG3, Coronel Musa Paulino, como Deputy Force Commander.

11h00 - presidente da ALM recebe em audiência a Embaixadora da Hungria, Emília Fabían, na Sala Rosa da Assembleia Legislativa da Madeira.

14h00 - reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, da Assembleia Legislativa da Madeira.

15h00 – a Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência sob o lema ‘Prevenção de Maus Tratos na Infância’, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

15h00 - Câmara Municipal do Funchal assina oito protocolos com diversas Associações Juvenis, no âmbito da atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e a Atividades de Interesse Municipal.

15h00 – novo Representante da República para a Madeira recebe, em audiência, a Embaixadora da Hungria em Portugal, Emília Fabían, no Palácio de São Lourenço.

15h20 - apresentação da campanha 'Maio Branco 2026 – Saúde Pulmonar', promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio da Escola Básica e Secundária de Machico e da Universidade da Madeira, no Auditório da Escola Básica e Secundária de Machico.

17h30 - apresentação do livro ‘Da Madeira, vozes do 25 de Abril: testemunhos, memórias e reflexões’, da Comissão para as Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na Madeira, no Colégio dos Jesuítas- Universidade da Madeira.

19h00 - encerramento da 2.ª edição do FALEMOS – Festival do Livro e da Leitura da Madeira.

19h00 - Fnac Talks do evento ‘eGames Lab > Ready to Play!’, com Pedro Campos, director de Investigação na WOWSystems.

19h15 - 3.ª edição do Grande Prémio Cidade do Funchal, a 1.ª etapa do V Campeonato Clube Naval do Funchal, no Complexo Desportivo do CNF, nas Piscinas Paulo Camacho – Nazaré.

Efemérides

1789 - George Washington presta juramento como o primeiro Presidente dos Estados Unidas da América.

1939 - O governo nazi de Adolf Hitler determina a nulidade de todos os contratos de arrendamento ou de propriedade habitacional dos judeus alemães e procede ao seu realojamento em "campos de trabalho".

1945 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler suicida-se, aos 56 anos, em Berlim, Alemanha.

Foto Arquivo

1970 - O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, comunica ao país a entrada de tropas norte-americanas no Camboja.

1974 - O secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, chega ao Aeroporto da Portela, em Lisboa, depois de 14 anos de exílio, no Leste.

1976 - São aprovados os estatutos provisórios Político-Administrativos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

1979 - O cargueiro Asdod torna-se no primeiro navio israelita a passar o Canal do Suez.

1984 - O ciclista Joaquim Agostinho cai no final da quinta etapa da Volta ao Algarve. Morreria poucos dias depois.

Foto DR/Arquivo

2007 - Um soldado britânico é expulso do Exército Britânico e condenado a um ano de prisão por maus-tratos a civis iraquianos, em 2003. É o primeiro militar do Reino Unido condenado por crimes de guerra.

2009 - Gripe A (H1N1). É registado o primeiro caso suspeito, sob observação, em Portugal.

2024 - A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, integra 132 Institutos Religiosos e Sociedades de Vida Apostólica existentes em Portugal (94 femininos e 38 masculinos), reunida em Fátima, anuncia a aprovação de compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais no âmbito das instituições que congrega.

Foto DR/Arquivo

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