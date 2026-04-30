A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que uma operação na ribeira dá polémica em Santana. A empresa acusada de extracção ilegal de inertes na Ribeira do Faial contesta o embargo da Câmara e alega limpeza de terrenos a pedido dos donos. O Governo Regional diz não ter nada na sua área de jurisdição e remete a fiscalização para a autarquia.

Leia, também, que Lisboa suspende alterações à mobilidade. Fica sem efeito, pelo menos para já, o prometido mecanismo para pagar apenas o valor da passagem, previsto pelo Executivo de Montenegro, que espera pela decisão de Seguro sobre o modelo aprovado na Assembleia da República.

Nesta edição, fique a saber que ERC abre processo contra JPP por publicação não registada e que um consórcio vence 2.ª fase da Unidade de Saúde do Porto Santo por 29 milhões.

Por fim, na primeira página desta edição, dizemos-lhe que vários artistas nacionais vêm abrilhantar cartazes. Richie Campbell encerra o A’Norte, Diogo Piçarra actua na Semana do Mar e os Pólo Norte estarão em Machico.

Estas e outras notícias pode ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto em formato e-paper, como no tradicional papel. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!