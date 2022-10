Saída de estrada no Porto Moniz provoca dois feridos

Uma viatura saiu de estrada esta manhã, na zona da Pedra Mole, no Porto Moniz, e caiu de alguns metros para um terreno.

Na viatura seguia um casal com cerca de 20 anos que conseguiu sair do carro pelos seus próprios meios.

O rapaz e a rapariga apresentavam algumas escoriações no corpo e foram ambos assistidos pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz que estiveram no local com duas ambulâncias.

Foram depois transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça por precaução.