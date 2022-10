‘Test-Drive da HF’ pretende incentivar ao uso de transportes públicos

Foi apresentada hoje uma campanha inédita de transportes públicos, o ‘Test-Drive da HF’, uma iniciativa da empresa de transportes públicos Horário do Funchal (HF), que custará 9.800 euros e que foi co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A iniciativa é inspirada no conceito de dar uma oportunidade de experienciar uma deslocação num veículo onde, neste caso, será adaptada ao transporte público.

Invés de conduzir, o cliente é conduzido pela empresa, "com conforto e segurança", explicou Alejandro Gonçalves, presidente do conselho de administração da empresa de transportes públicos.

A campanha pretende incentivar ao uso dos transportes públicos, desta vez de forma gratuita e durante sete dias.

Alejandro Gonçalves prevê chegar a 650 pessoas com esta iniciativa e fidelizar 200.

O utente tem até ao dia 25 de Dezembro para se escrever neste 'test-drive'. Para isso, os interessados podem dirigir-se à loja do HF do Anadia ou do Pinga e adquirir um cartão 'Giro' passe personalizado no valor de cinco euros, para que seja carregado com viagens ilimitadas e gratuitas durante os sete dias consecutivos.

Este valor inicial, cinco euros, será depois deduzido do valor do título mensal caso o passageiro opte pelos serviços da HF, com execpção dos clientes que carreguem os títulos mensais gratuitos, nomeadamente o passe social pensionista 0, passe sovial criança, passe antigo combatente, passe social estudante com qualquer tipo de Apoio Spcial Escolar.

A iniciativa esta disponível, também, para os clientes que não utilizem passe há mais de 12 meses.