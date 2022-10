'IONA' madruga no Porto do Funchal

Chegou esta madrugada, cerca das 6h00, o gigante dos mares 'IONA', que foi lançado em plena pandemia pela P&O Cruises.

Com capacidade para 7 mil pessoas (5.200 passageiros e 1.800 profissionais), o navio tem 2.614 cabines, incluindo 811 com vista interior, 174 com vista mar, 1.366 com balcão exterior, 120 de luxo, 95 mini-suites, 24 suites, 22 cabines individuais e dois familiares. E entre as mais-valias para tanta gente, contam-se 33 restaurantes e bares, 6 teatros e espaços de convívio e cinco piscinas.

Acabado de construir há pouco mais de dois anos (9 de Outubro de 2020), mas apenas realizando a sua primeira viagem em Agosto de 2021, o 'IONA' foi um dos vários navios que viu a sua entrada em actividade com o advento da pandemia de covid-19.

Tem, entre outras novidades na actividade de cruzeiros, é movido a gás natural liquefeito (GNL), tendo sido projectado para não emitir gases como o dióxido de enxofre e partículas de fuligem.

O navio veio de Southampton e vai rumar para Tenerife, nas Canárias, pelas 16h30. Entretanto os seus 344,5 metros de comprimento e 42 metros de largura estão atracados na Pontinha, destacando-se assim como único navio de cruzeiro no Porto do Funchal nesta quarta-feira, fazendo companhia nas primeiras horas ao ferry 'Lobo Marinho', que sai pelas 8h00 rumo ao Porto Santo.