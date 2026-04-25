Funchal promove conferência “Prevenção de Maus Tratos na Infância”

A Câmara Municipal do Funchal Promove, na próxima segunda-feira, 27 de Abril, uma conferência sobre “Prevenção de Maus Tratos na Infância”.

O evento decorrerá entre as 15 e as 17 horas, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, e contará com a presença de diversos especialistas na área da infância e juventude. A sessão de abertura estará a cargo da vereadora com os pelouros da Saúde e do Social, Helena Leal.

Esta iniciativa - dinamizado através da Divisão de Saúde e Bem-Estar do Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal, no âmbito da Campanha “Laço Azul” - pretende promover a reflexão e o debate em torno da prevenção dos maus-tratos infantis, reforçando a importância de uma abordagem integrada, multidisciplinar e de proximidade na proteção das crianças e jovens.

"A Câmara Municipal do Funchal sublinha e reafirma o seu compromisso com a promoção do bem-estar da população, em particular das crianças e jovens, apostando no desenvolvimento de ações que contribuam para a prevenção da violência, o reforço da coesão social e a construção de uma comunidade mais informada, inclusiva e protectora", sublinha o executivo em comunicado de imprensa.