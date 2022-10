Há condições para uma boa cooperação entre Madeira e Curaçau

Madeira e Curaçau têm boas condições para estreitarem os laços existentes quer no aspecto afectivo quer em termos de cooperação.

Aspectos que foram destacados pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque no final da reunião que teve com o primeiro-ministro do Curaçau, Gilmar Pisas.

"Faz todo o sentido manter as relações existentes entre as duas ilhas. Em primeiro lugar há que manter as relações afectivas. A comunidade madeirense tem raízes na Madeira, é há que manter essa relação afectiva, pois são muitos os madeirenses de cá que fazem questão de fazer férias na Madeira", começou por adiantar o governante madeirense.

"Em segundo lugar, Madeira e Curaçau tem boas condições para que haja boa cooperaração. Ambas as ilhas têm coisas semelhantes, como o centro de negócios e, ambas têm que enfrentar os mesmos desafios no que diz respeito à diversificação da economia. Neste sentido podemos, muito bem, encontrar pontos de contactos para fazer uma cooperação que seja positiva para ambas as ilhas", referiu Miguel Albuquerque, acrescentando ainda que "a nível da educação também temos algo que podemos fazer juntos".

No que diz respeito à comunidade madeirense que vive no Curaçau, o presidente do Governo Regional da Madeira elogiou vários madeirenses que se destacam nas empresas públicas e privadas.

"Temos constado que a nossa comunidade tem vários destaques nas administrações, no hospital central, bem como no principal banco do Curaçau o que é de louvar. Tudo isto veio mesmo a ser elogiado pelo primeiro-ministro, tendo transmitido que de facto a comunidade madeirense é uma comunidade muito importante e bem integrada no Curaçau", concluiu Miguel Albuquerque.