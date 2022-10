Carina Braz natural de São Roque do Faial é directora financeira do Curaçau Medical Center e gere um orçamento de “150 milhões de euros”, o que dá uma média de 1 milhão de euros por habitante, ainda assim considera insuficiente para as necessidades da população mas que surpreendeu Miguel Albuquerque muito mais por ser um serviço público.

“É muito pouco para os gastos que temos tido, por isso vamos conversar com o governo para ver se subimos esse montante”.