Albuquerque e primeiro-ministro do Curaçau reunidos

Miguel Albuquerque foi recebido há instantes no palácio do governo do Curaçau pelo primeiro-ministro, Gilmar Pisas.

Ao que se sabe na agenda dos dois governantes estará a apresentação da realidade de vários sectores da economia, social, empresarial e fiscal madeirense e do Curaçau.

Neste encontro participa também o director regional das comunidades madeirenses, Rui Abreu. Também está José Jardim, presidente do Conselho de Administração do Banco Central do Curaçau.

Após a apresentação de cumprimentos será entregue ao governante da ilha do Caribe uma garrafa de Vinho Madeira de 1954.