Balcão de reembolsos do IASAÚDE em Santa Cruz reembolsou mais de 87 mil euros

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, esteve esta segunda-feira, 10 de Outubro, em Gaula, no concelho de Santa Cruz, no âmbito da iniciativa 'Governo Mais Próximo'. Na ocasião e dirigindo-se a uma plateia de mais de 80 pessoas, o governante destacou alguns dos programas de saúde em vigor na Região Autónoma da Madeira, e apresentou resultados dessas medidas no concelho.

O balcão de reembolsos do IASAÚDE, disponível no Concelho de Santa Cruz desde 10 de Setembro de 2021 já permitiu reembolsar (até 30 de Setembro de 2022) 87.728,93 euros de despesas em actos de saúde aos utentes residentes naquele município, revelou Pedro Ramos.

Foram atribuídos 655 cartões KIT's Bebé às famílias de Santa Cruz, "um apoio à natalidade na ordem dos 313.100,00 euros, desde 2019 até Setembro de 2022".

No âmbito do programa Mais Visão Sénior foram atribuídos 151 apoios, num total de 23.711,55 euros, desde 2019. Já o Mais Visão Crianças e Jovens permitiu apoiar 145 pessoas, uma comparticipação de 21 971,65 euros, desde o início deste ano.

A iniciativa 'Governo Mais Próximo' reuniu técnicos e dirigentes da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, Saúde e Protecção Civil, Economia, Agricultura e Desenvolvimento Rural e Equipamentos e Infra-estruturas, que tiveram a oportunidade de esclarecer quais os apoios disponíveis à população nesta fase de aumento da inflação e dos preços dos bens essenciais.

Ao longo dos próximos dois meses, estas sessões presenciais vão percorrer todos os concelhos, informando e esclarecendo a população acerca dos vários apoios disponíveis, que incluem: o Programa de Apoio à Garantia da Estabilidade Social (PROAGES), Complemento Regional para Idosos (CRI), ‘Kit Bebé’, ‘+ Visão’ (apoio à aquisição de óculos com graduação para maiores de 65, crianças e jovens), Gás Solidário, Programa de Apoio à Aquisição e ao Arrendamento de Habitação (PRAHABITAR) e Apoio ao Agricultor – MEDIDA 22.