Receita de impostos directos de Santa Cruz cresce 1,7 milhões

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, anunciou, hoje, em reunião de Câmara, a evolução positiva dos impostos directos no município, que "traduzem a atractividade económica e habitacional do concelho", lê-se numa nota da autarquia.

"O autarca revelou que, comparado com o período homólogo, o aumento da receita dos impostos directos é de 1,7 milhões" de euros. "Em IMI, o município arrecadou mais 100 mil euros, em IMT mais 1,4 milhões, em IUC mais 62 mil euros, e em Derrama mais 140 mil euros", resume o texto.

Filipe Sousa "adiantou que o mais provável é este valor ser incluído no Orçamento do próximo ano, melhorando os índices de investimento na área social e ambiental", faz notar. "Filipe Sousa disse mesmo que há bons indicadores de conseguir cumprir na íntegra o programa eleitoral apresentado à população. Isto, embora o Município continue apostado em aproveitar ao máximo a sua capacidade de endividamento, nomeadamente em investimento no combate às perdas de água. A propósito, o autarca fez votos para que o Orçamento de Estado do próximo ano contemple a proposta de Santa Cruz para que o investimento nesta área não conte para os limites de endividamento".