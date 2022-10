Apoio extraordinário de 600 mil euros para os bananicultores

A GESBA avançou hoje com o pagamento da segunda tranche do apoio extraordinário aos bananicultores, no valor de quase 600 mil euros, perfazendo um total de 1,2 milhões de euros.

O objectivo deste apoio é minimizar os impactos resultantes do aumento dos factores de produção.

O conselho de gerência da empresa de Gestão do Sector da Banana informou que o "dinheiro da banana da Madeira é dos bananicultores e será sempre distribuído numa lógica de sustentabilidade da própria empresa", destacando ainda que "os pagamentos extra serão continuadamente garantidos sempre que se verificarem lucros e bons desempenhos, como tem acontecido este ano".

O comunicado enviado pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, dá conta que a GESBA tem "trabalhado de forma sustentada, honesta e transparente para garantir a contínua sustentabilidade do próprio sector, sempre atenta à evolução dos mercados, à qualidade e à certificação do produto".